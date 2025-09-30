CotationsSections
PCG-PC: Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock

19.10 USD 0.67 (3.64%)
Secteur: Utilitaires Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de PCG-PC a changé de 3.64% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 19.10 et à un maximum de 19.10.

Suivez la dynamique Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action PCG-PC aujourd'hui ?

L'action Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock est cotée à 19.10 aujourd'hui. Elle se négocie dans 3.64%, a clôturé hier à 18.43 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de PCG-PC présente ces mises à jour.

L'action Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock verse-t-elle des dividendes ?

Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock est actuellement valorisé à 19.10. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 3.52% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de PCG-PC.

Comment acheter des actions PCG-PC ?

Vous pouvez acheter des actions Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock au cours actuel de 19.10. Les ordres sont généralement placés à proximité de 19.10 ou de 19.40, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de PCG-PC sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action PCG-PC ?

Investir dans Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock implique de prendre en compte la fourchette annuelle 17.52 - 19.50 et le prix actuel 19.10. Beaucoup comparent 5.82% et 3.52% avant de passer des ordres à 19.10 ou 19.40. Consultez le graphique du cours de PCG-PC en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action PG&E Corp ?

Le cours le plus élevé de PG&E Corp l'année dernière était 19.50. Au cours de 17.52 - 19.50, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 18.43 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action PG&E Corp ?

Le cours le plus bas de PG&E Corp (PCG-PC) sur l'année a été 17.52. Sa comparaison avec 19.10 et 17.52 - 19.50 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de PCG-PC sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action PCG-PC a-t-elle été divisée ?

Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 18.43 et 3.52% après les opérations sur titres.

Range quotidien
19.10 19.10
Range Annuel
17.52 19.50
Clôture Précédente
18.43
Ouverture
19.10
Bid
19.10
Ask
19.40
Plus Bas
19.10
Plus Haut
19.10
Volume
1
Changement quotidien
3.64%
Changement Mensuel
5.82%
Changement à 6 Mois
3.52%
Changement Annuel
3.52%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
Fcst
100.7
Prev
97.4