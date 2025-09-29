- Обзор рынка
PCG-PC: Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock
Курс PCG-PC за сегодня изменился на 3.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.10, а максимальная — 19.10.
Следите за динамикой Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PCG-PC сегодня?
Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock (PCG-PC) сегодня оценивается на уровне 19.10. Инструмент торгуется в пределах 3.64%, вчерашнее закрытие составило 18.43, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PCG-PC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock?
Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock в настоящее время оценивается в 19.10. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.52% и USD. Отслеживайте движения PCG-PC на графике в реальном времени.
Как купить акции PCG-PC?
Вы можете купить акции Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock (PCG-PC) по текущей цене 19.10. Ордера обычно размещаются около 19.10 или 19.40, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PCG-PC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PCG-PC?
Инвестирование в Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock предполагает учет годового диапазона 17.52 - 19.50 и текущей цены 19.10. Многие сравнивают 5.82% и 3.52% перед размещением ордеров на 19.10 или 19.40. Изучайте ежедневные изменения цены PCG-PC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции PG&E Corp?
Самая высокая цена PG&E Corp (PCG-PC) за последний год составила 19.50. Акции заметно колебались в пределах 17.52 - 19.50, сравнение с 18.43 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции PG&E Corp?
Самая низкая цена PG&E Corp (PCG-PC) за год составила 17.52. Сравнение с текущими 19.10 и 17.52 - 19.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PCG-PC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PCG-PC?
В прошлом Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.43 и 3.52% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 18.43
- Open
- 19.10
- Bid
- 19.10
- Ask
- 19.40
- Low
- 19.10
- High
- 19.10
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 3.64%
- Месячное изменение
- 5.82%
- 6-месячное изменение
- 3.52%
- Годовое изменение
- 3.52%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%