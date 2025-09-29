КотировкиРазделы
PCG-PC: Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock

19.10 USD 0.67 (3.64%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PCG-PC за сегодня изменился на 3.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.10, а максимальная — 19.10.

Следите за динамикой Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PCG-PC сегодня?

Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock (PCG-PC) сегодня оценивается на уровне 19.10. Инструмент торгуется в пределах 3.64%, вчерашнее закрытие составило 18.43, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PCG-PC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock?

Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock в настоящее время оценивается в 19.10. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.52% и USD. Отслеживайте движения PCG-PC на графике в реальном времени.

Как купить акции PCG-PC?

Вы можете купить акции Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock (PCG-PC) по текущей цене 19.10. Ордера обычно размещаются около 19.10 или 19.40, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PCG-PC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PCG-PC?

Инвестирование в Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock предполагает учет годового диапазона 17.52 - 19.50 и текущей цены 19.10. Многие сравнивают 5.82% и 3.52% перед размещением ордеров на 19.10 или 19.40. Изучайте ежедневные изменения цены PCG-PC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции PG&E Corp?

Самая высокая цена PG&E Corp (PCG-PC) за последний год составила 19.50. Акции заметно колебались в пределах 17.52 - 19.50, сравнение с 18.43 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции PG&E Corp?

Самая низкая цена PG&E Corp (PCG-PC) за год составила 17.52. Сравнение с текущими 19.10 и 17.52 - 19.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PCG-PC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PCG-PC?

В прошлом Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.43 и 3.52% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
19.10 19.10
Годовой диапазон
17.52 19.50
Предыдущее закрытие
18.43
Open
19.10
Bid
19.10
Ask
19.40
Low
19.10
High
19.10
Объем
1
Дневное изменение
3.64%
Месячное изменение
5.82%
6-месячное изменение
3.52%
Годовое изменение
3.52%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.