货币 / PCG-PC
PCG-PC: Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock

19.10 USD 0.67 (3.64%)
版块: 公用事业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日PCG-PC汇率已更改3.64%。当日，交易品种以低点19.10和高点19.10进行交易。

关注Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

PCG-PC股票今天的价格是多少？

Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock股票今天的定价为19.10。它在3.64%范围内交易，昨天的收盘价为18.43，交易量达到1。PCG-PC的实时价格图表显示了这些更新。

Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock股票是否支付股息？

Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock目前的价值为19.10。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.52%和USD。实时查看图表以跟踪PCG-PC走势。

如何购买PCG-PC股票？

您可以以19.10的当前价格购买Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock股票。订单通常设置在19.10或19.40附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注PCG-PC的实时图表更新。

如何投资PCG-PC股票？

投资Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock需要考虑年度范围17.52 - 19.50和当前价格19.10。许多人在以19.10或19.40下订单之前，会比较5.82%和。实时查看PCG-PC价格图表，了解每日变化。

PG&E Corp股票的最高价格是多少？

在过去一年中，PG&E Corp的最高价格是19.50。在17.52 - 19.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock的绩效。

PG&E Corp股票的最低价格是多少？

PG&E Corp（PCG-PC）的最低价格为17.52。将其与当前的19.10和17.52 - 19.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PCG-PC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PCG-PC股票是什么时候拆分的？

Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.43和3.52%中可见。

日范围
19.10 19.10
年范围
17.52 19.50
前一天收盘价
18.43
开盘价
19.10
卖价
19.10
买价
19.40
最低价
19.10
最高价
19.10
交易量
1
日变化
3.64%
月变化
5.82%
6个月变化
3.52%
年变化
3.52%
