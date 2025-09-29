PCG-PC: Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock
今日PCG-PC汇率已更改3.64%。当日，交易品种以低点19.10和高点19.10进行交易。
关注Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
PCG-PC股票今天的价格是多少？
Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock股票今天的定价为19.10。它在3.64%范围内交易，昨天的收盘价为18.43，交易量达到1。PCG-PC的实时价格图表显示了这些更新。
Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock股票是否支付股息？
Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock目前的价值为19.10。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.52%和USD。实时查看图表以跟踪PCG-PC走势。
如何购买PCG-PC股票？
您可以以19.10的当前价格购买Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock股票。订单通常设置在19.10或19.40附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注PCG-PC的实时图表更新。
如何投资PCG-PC股票？
投资Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock需要考虑年度范围17.52 - 19.50和当前价格19.10。许多人在以19.10或19.40下订单之前，会比较5.82%和。实时查看PCG-PC价格图表，了解每日变化。
PG&E Corp股票的最高价格是多少？
在过去一年中，PG&E Corp的最高价格是19.50。在17.52 - 19.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock的绩效。
PG&E Corp股票的最低价格是多少？
PG&E Corp（PCG-PC）的最低价格为17.52。将其与当前的19.10和17.52 - 19.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PCG-PC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PCG-PC股票是什么时候拆分的？
Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.43和3.52%中可见。
- 前一天收盘价
- 18.43
- 开盘价
- 19.10
- 卖价
- 19.10
- 买价
- 19.40
- 最低价
- 19.10
- 最高价
- 19.10
- 交易量
- 1
- 日变化
- 3.64%
- 月变化
- 5.82%
- 6个月变化
- 3.52%
- 年变化
- 3.52%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值