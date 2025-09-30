- Übersicht
PCG-PC: Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock
Der Wechselkurs von PCG-PC hat sich für heute um 3.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.10 bis zu einem Hoch von 19.10 gehandelt.
Verfolgen Sie die Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von PCG-PC heute?
Die Aktie von Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock (PCG-PC) notiert heute bei 19.10. Sie wird innerhalb einer Spanne von 3.64% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 18.43 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von PCG-PC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie PCG-PC Dividenden?
Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock wird derzeit mit 19.10 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 3.52% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von PCG-PC zu verfolgen.
Wie kaufe ich PCG-PC-Aktien?
Sie können Aktien von Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock (PCG-PC) zum aktuellen Kurs von 19.10 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 19.10 oder 19.40 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von PCG-PC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in PCG-PC-Aktien?
Bei einer Investition in Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock müssen die jährliche Spanne 17.52 - 19.50 und der aktuelle Kurs 19.10 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 5.82% und 3.52%, bevor sie Orders zu 19.10 oder 19.40 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von PCG-PC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von PG&E Corp?
Der höchste Kurs von PG&E Corp (PCG-PC) im vergangenen Jahr lag bei 19.50. Innerhalb von 17.52 - 19.50 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 18.43 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von PG&E Corp?
Der niedrigste Kurs von PG&E Corp (PCG-PC) im Laufe des Jahres betrug 17.52. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 19.10 und der Spanne 17.52 - 19.50 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von PCG-PC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von PCG-PC statt?
Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 18.43 und 3.52% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.43
- Eröffnung
- 19.10
- Bid
- 19.10
- Ask
- 19.40
- Tief
- 19.10
- Hoch
- 19.10
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 3.64%
- Monatsänderung
- 5.82%
- 6-Monatsänderung
- 3.52%
- Jahresänderung
- 3.52%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4