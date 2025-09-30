KurseKategorien
PCG-PC: Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock

19.10 USD 0.67 (3.64%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PCG-PC hat sich für heute um 3.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.10 bis zu einem Hoch von 19.10 gehandelt.

Verfolgen Sie die Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von PCG-PC heute?

Die Aktie von Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock (PCG-PC) notiert heute bei 19.10. Sie wird innerhalb einer Spanne von 3.64% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 18.43 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von PCG-PC zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie PCG-PC Dividenden?

Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock wird derzeit mit 19.10 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 3.52% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von PCG-PC zu verfolgen.

Wie kaufe ich PCG-PC-Aktien?

Sie können Aktien von Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock (PCG-PC) zum aktuellen Kurs von 19.10 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 19.10 oder 19.40 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von PCG-PC auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in PCG-PC-Aktien?

Bei einer Investition in Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock müssen die jährliche Spanne 17.52 - 19.50 und der aktuelle Kurs 19.10 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 5.82% und 3.52%, bevor sie Orders zu 19.10 oder 19.40 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von PCG-PC.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von PG&E Corp?

Der höchste Kurs von PG&E Corp (PCG-PC) im vergangenen Jahr lag bei 19.50. Innerhalb von 17.52 - 19.50 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 18.43 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von PG&E Corp?

Der niedrigste Kurs von PG&E Corp (PCG-PC) im Laufe des Jahres betrug 17.52. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 19.10 und der Spanne 17.52 - 19.50 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von PCG-PC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von PCG-PC statt?

Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 18.43 und 3.52% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
19.10 19.10
Jahresspanne
17.52 19.50
Vorheriger Schlusskurs
18.43
Eröffnung
19.10
Bid
19.10
Ask
19.40
Tief
19.10
Hoch
19.10
Volumen
1
Tagesänderung
3.64%
Monatsänderung
5.82%
6-Monatsänderung
3.52%
Jahresänderung
3.52%
