PCG-PC: Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock
El tipo de cambio de PCG-PC de hoy ha cambiado un 3.64%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 19.10, mientras que el máximo ha alcanzado 19.10.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de PCG-PC hoy?
Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock (PCG-PC) se evalúa hoy en 19.10. El instrumento se negocia dentro de 3.64%; el cierre de ayer ha sido 18.43 y el volumen comercial ha alcanzado 1. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios PCG-PC en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock?
Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock se evalúa actualmente en 19.10. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 3.52% y USD. Monitoree los movimientos de PCG-PC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de PCG-PC?
Puede comprar acciones de Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock (PCG-PC) al precio actual de 19.10. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 19.10 o 19.40, mientras que 1 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de PCG-PC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de PCG-PC?
Invertir en Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock implica tener en cuenta el rango anual 17.52 - 19.50 y el precio actual 19.10. Muchos comparan 5.82% y 3.52% antes de colocar órdenes en 19.10 o 19.40. Estudie los cambios diarios de precios de PCG-PC en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de PG&E Corp?
El precio más alto de PG&E Corp (PCG-PC) en el último año ha sido 19.50. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 17.52 - 19.50, una comparación con 18.43 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de PG&E Corp?
El precio más bajo de PG&E Corp (PCG-PC) para el año ha sido 17.52. La comparación con los actuales 19.10 y 17.52 - 19.50 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de PCG-PC en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de PCG-PC?
En el pasado, Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 18.43 y 3.52% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 18.43
- Open
- 19.10
- Bid
- 19.10
- Ask
- 19.40
- Low
- 19.10
- High
- 19.10
- Volumen
- 1
- Cambio diario
- 3.64%
- Cambio mensual
- 5.82%
- Cambio a 6 meses
- 3.52%
- Cambio anual
- 3.52%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.