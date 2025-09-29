CotizacionesSecciones
PCG-PC: Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock

19.10 USD 0.67 (3.64%)
Sector: Servicios Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de PCG-PC de hoy ha cambiado un 3.64%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 19.10, mientras que el máximo ha alcanzado 19.10.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de PCG-PC hoy?

Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock (PCG-PC) se evalúa hoy en 19.10. El instrumento se negocia dentro de 3.64%; el cierre de ayer ha sido 18.43 y el volumen comercial ha alcanzado 1. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios PCG-PC en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock?

Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock se evalúa actualmente en 19.10. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 3.52% y USD. Monitoree los movimientos de PCG-PC en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de PCG-PC?

Puede comprar acciones de Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock (PCG-PC) al precio actual de 19.10. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 19.10 o 19.40, mientras que 1 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de PCG-PC en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de PCG-PC?

Invertir en Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock implica tener en cuenta el rango anual 17.52 - 19.50 y el precio actual 19.10. Muchos comparan 5.82% y 3.52% antes de colocar órdenes en 19.10 o 19.40. Estudie los cambios diarios de precios de PCG-PC en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de PG&E Corp?

El precio más alto de PG&E Corp (PCG-PC) en el último año ha sido 19.50. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 17.52 - 19.50, una comparación con 18.43 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de PG&E Corp?

El precio más bajo de PG&E Corp (PCG-PC) para el año ha sido 17.52. La comparación con los actuales 19.10 y 17.52 - 19.50 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de PCG-PC en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de PCG-PC?

En el pasado, Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 18.43 y 3.52% después de las acciones corporativas.

Rango diario
19.10 19.10
Rango anual
17.52 19.50
Cierres anteriores
18.43
Open
19.10
Bid
19.10
Ask
19.40
Low
19.10
High
19.10
Volumen
1
Cambio diario
3.64%
Cambio mensual
5.82%
Cambio a 6 meses
3.52%
Cambio anual
3.52%
