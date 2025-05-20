Moedas / OVBC
OVBC: Ohio Valley Banc Corp
38.49 USD 1.28 (3.44%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do OVBC para hoje mudou para 3.44%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 37.50 e o mais alto foi 38.49.
Veja a dinâmica do par de moedas Ohio Valley Banc Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
37.50 38.49
Faixa anual
21.86 40.99
- Fechamento anterior
- 37.21
- Open
- 37.50
- Bid
- 38.49
- Ask
- 38.79
- Low
- 37.50
- High
- 38.49
- Volume
- 8
- Mudança diária
- 3.44%
- Mudança mensal
- 4.11%
- Mudança de 6 meses
- 43.67%
- Mudança anual
- 57.75%
