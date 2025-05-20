통화 / OVBC
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
OVBC: Ohio Valley Banc Corp
38.95 USD 0.05 (0.13%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
OVBC 환율이 오늘 0.13%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 38.49이고 고가는 39.30이었습니다.
Ohio Valley Banc Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OVBC News
- The Zacks Analyst Blog Highlights Exxon Mobil, Advanced Micro Devices, Caterpillar, Ohio Valley Banc and Where Food Comes From
- Top Stock Reports for Exxon Mobil, AMD & Caterpillar
- Ohio Valley Banc Corp extends stock buyback program to August 2026
- OVBC Stock Dips Despite Q2 Earnings Uptick, Net Interest Margin Expands
- Ohio Valley Banc Corp. declares $0.23 quarterly dividend
- Ohio Valley Banc Corp announces quarterly dividend of $0.23 per share
- Ohio Valley Banc Corp. added to Russell 3000 Index
- Ohio Valley Banc director Edward Roberts buys $78,907 in shares
- Ohio Valley Banc director Michael Isaac buys $2,999 in shares
- Ohio Valley Banc Corp director Anna Barnitz buys shares worth $1499
일일 변동 비율
38.49 39.30
년간 변동
21.86 40.99
- 이전 종가
- 38.90
- 시가
- 38.75
- Bid
- 38.95
- Ask
- 39.25
- 저가
- 38.49
- 고가
- 39.30
- 볼륨
- 95
- 일일 변동
- 0.13%
- 월 변동
- 5.36%
- 6개월 변동
- 45.39%
- 년간 변동율
- 59.63%
20 9월, 토요일