시세섹션
통화 / OVBC
주식로 돌아가기

OVBC: Ohio Valley Banc Corp

38.95 USD 0.05 (0.13%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

OVBC 환율이 오늘 0.13%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 38.49이고 고가는 39.30이었습니다.

Ohio Valley Banc Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OVBC News

일일 변동 비율
38.49 39.30
년간 변동
21.86 40.99
이전 종가
38.90
시가
38.75
Bid
38.95
Ask
39.25
저가
38.49
고가
39.30
볼륨
95
일일 변동
0.13%
월 변동
5.36%
6개월 변동
45.39%
년간 변동율
59.63%
20 9월, 토요일