Devises / OVBC
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
OVBC: Ohio Valley Banc Corp
38.95 USD 0.05 (0.13%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de OVBC a changé de 0.13% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 38.49 et à un maximum de 39.30.
Suivez la dynamique Ohio Valley Banc Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OVBC Nouvelles
- The Zacks Analyst Blog Highlights Exxon Mobil, Advanced Micro Devices, Caterpillar, Ohio Valley Banc and Where Food Comes From
- Top Stock Reports for Exxon Mobil, AMD & Caterpillar
- Ohio Valley Banc Corp extends stock buyback program to August 2026
- OVBC Stock Dips Despite Q2 Earnings Uptick, Net Interest Margin Expands
- Ohio Valley Banc Corp. declares $0.23 quarterly dividend
- Ohio Valley Banc Corp announces quarterly dividend of $0.23 per share
- Ohio Valley Banc Corp. added to Russell 3000 Index
- Ohio Valley Banc director Edward Roberts buys $78,907 in shares
- Ohio Valley Banc director Michael Isaac buys $2,999 in shares
- Ohio Valley Banc Corp director Anna Barnitz buys shares worth $1499
Range quotidien
38.49 39.30
Range Annuel
21.86 40.99
- Clôture Précédente
- 38.90
- Ouverture
- 38.75
- Bid
- 38.95
- Ask
- 39.25
- Plus Bas
- 38.49
- Plus Haut
- 39.30
- Volume
- 95
- Changement quotidien
- 0.13%
- Changement Mensuel
- 5.36%
- Changement à 6 Mois
- 45.39%
- Changement Annuel
- 59.63%
20 septembre, samedi