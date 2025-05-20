Währungen / OVBC
OVBC: Ohio Valley Banc Corp
38.90 USD 1.69 (4.54%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OVBC hat sich für heute um 4.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 37.50 bis zu einem Hoch von 38.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ohio Valley Banc Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
37.50 38.90
Jahresspanne
21.86 40.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 37.21
- Eröffnung
- 37.50
- Bid
- 38.90
- Ask
- 39.20
- Tief
- 37.50
- Hoch
- 38.90
- Volumen
- 15
- Tagesänderung
- 4.54%
- Monatsänderung
- 5.22%
- 6-Monatsänderung
- 45.20%
- Jahresänderung
- 59.43%
