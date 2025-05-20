KurseKategorien
Währungen / OVBC
OVBC: Ohio Valley Banc Corp

38.90 USD 1.69 (4.54%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von OVBC hat sich für heute um 4.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 37.50 bis zu einem Hoch von 38.90 gehandelt.

Verfolgen Sie die Ohio Valley Banc Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
37.50 38.90
Jahresspanne
21.86 40.99
Vorheriger Schlusskurs
37.21
Eröffnung
37.50
Bid
38.90
Ask
39.20
Tief
37.50
Hoch
38.90
Volumen
15
Tagesänderung
4.54%
Monatsänderung
5.22%
6-Monatsänderung
45.20%
Jahresänderung
59.43%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K