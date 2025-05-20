Divisas / OVBC
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
OVBC: Ohio Valley Banc Corp
37.21 USD 0.21 (0.57%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de OVBC de hoy ha cambiado un 0.57%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 37.00, mientras que el máximo ha alcanzado 37.64.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Ohio Valley Banc Corp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OVBC News
- Top Stock Reports for Exxon Mobil, AMD & Caterpillar
- Ohio Valley Banc Corp extends stock buyback program to August 2026
- OVBC Stock Dips Despite Q2 Earnings Uptick, Net Interest Margin Expands
- Ohio Valley Banc Corp. declares $0.23 quarterly dividend
- Ohio Valley Banc Corp announces quarterly dividend of $0.23 per share
- Ohio Valley Banc Corp. added to Russell 3000 Index
- Ohio Valley Banc director Edward Roberts buys $78,907 in shares
- Ohio Valley Banc director Michael Isaac buys $2,999 in shares
- Ohio Valley Banc Corp director Anna Barnitz buys shares worth $1499
Rango diario
37.00 37.64
Rango anual
21.86 40.99
- Cierres anteriores
- 37.00
- Open
- 37.00
- Bid
- 37.21
- Ask
- 37.51
- Low
- 37.00
- High
- 37.64
- Volumen
- 12
- Cambio diario
- 0.57%
- Cambio mensual
- 0.65%
- Cambio a 6 meses
- 38.90%
- Cambio anual
- 52.50%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B