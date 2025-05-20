Валюты / OVBC
OVBC: Ohio Valley Banc Corp
37.00 USD 0.05 (0.14%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OVBC за сегодня изменился на 0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.75, а максимальная — 37.17.
Следите за динамикой Ohio Valley Banc Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
36.75 37.17
Годовой диапазон
21.86 40.99
- Предыдущее закрытие
- 36.95
- Open
- 36.88
- Bid
- 37.00
- Ask
- 37.30
- Low
- 36.75
- High
- 37.17
- Объем
- 13
- Дневное изменение
- 0.14%
- Месячное изменение
- 0.08%
- 6-месячное изменение
- 38.11%
- Годовое изменение
- 51.64%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.