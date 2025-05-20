QuotazioniSezioni
OVBC: Ohio Valley Banc Corp

38.95 USD 0.05 (0.13%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio OVBC ha avuto una variazione del 0.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 38.49 e ad un massimo di 39.30.

Segui le dinamiche di Ohio Valley Banc Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
38.49 39.30
Intervallo Annuale
21.86 40.99
Chiusura Precedente
38.90
Apertura
38.75
Bid
38.95
Ask
39.25
Minimo
38.49
Massimo
39.30
Volume
95
Variazione giornaliera
0.13%
Variazione Mensile
5.36%
Variazione Semestrale
45.39%
Variazione Annuale
59.63%
21 settembre, domenica