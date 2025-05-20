Valute / OVBC
OVBC: Ohio Valley Banc Corp
38.95 USD 0.05 (0.13%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio OVBC ha avuto una variazione del 0.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 38.49 e ad un massimo di 39.30.
Segui le dinamiche di Ohio Valley Banc Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
38.49 39.30
Intervallo Annuale
21.86 40.99
- Chiusura Precedente
- 38.90
- Apertura
- 38.75
- Bid
- 38.95
- Ask
- 39.25
- Minimo
- 38.49
- Massimo
- 39.30
- Volume
- 95
- Variazione giornaliera
- 0.13%
- Variazione Mensile
- 5.36%
- Variazione Semestrale
- 45.39%
- Variazione Annuale
- 59.63%
21 settembre, domenica