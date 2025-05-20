通貨 / OVBC
OVBC: Ohio Valley Banc Corp
38.90 USD 1.69 (4.54%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
OVBCの今日の為替レートは、4.54%変化しました。日中、通貨は1あたり37.50の安値と38.90の高値で取引されました。
Ohio Valley Banc Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
OVBC News
1日のレンジ
37.50 38.90
1年のレンジ
21.86 40.99
- 以前の終値
- 37.21
- 始値
- 37.50
- 買値
- 38.90
- 買値
- 39.20
- 安値
- 37.50
- 高値
- 38.90
- 出来高
- 15
- 1日の変化
- 4.54%
- 1ヶ月の変化
- 5.22%
- 6ヶ月の変化
- 45.20%
- 1年の変化
- 59.43%
