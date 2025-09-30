- Visão do mercado
OUSTW: Ouster, Inc.
A taxa do OUSTW para hoje mudou para -72.31%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.0018 e o mais alto foi 0.0074.
Veja a dinâmica do par de moedas Ouster, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de OUSTW hoje?
Hoje Ouster, Inc. (OUSTW) está avaliado em 0.0018. O instrumento é negociado dentro de -72.31%, o fechamento de ontem foi 0.0065, e o volume de negociação atingiu 86. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de OUSTW em tempo real.
As ações de Ouster, Inc. pagam dividendos?
Atualmente Ouster, Inc. está avaliado em 0.0018. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -99.47% e USD. Monitore os movimentos de OUSTW no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de OUSTW?
Você pode comprar ações de Ouster, Inc. (OUSTW) pelo preço atual 0.0018. Ordens geralmente são executadas perto de 0.0018 ou 0.0048, enquanto 86 e -56.10% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de OUSTW no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de OUSTW?
Investir em Ouster, Inc. envolve considerar a faixa anual 0.0018 - 0.3400 e o preço atual 0.0018. Muitos comparam -82.00% e -93.88% antes de enviar ordens em 0.0018 ou 0.0048. Estude as mudanças diárias de preço de OUSTW no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Ouster, Inc.?
O maior preço de Ouster, Inc. (OUSTW) no último ano foi 0.3400. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0018 - 0.3400, e a comparação com 0.0065 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Ouster, Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Ouster, Inc.?
O menor preço de Ouster, Inc. (OUSTW) no ano foi 0.0018. A comparação com o preço atual 0.0018 e 0.0018 - 0.3400 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de OUSTW em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de OUSTW?
No passado Ouster, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.0065 e -99.47% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.0065
- Open
- 0.0041
- Bid
- 0.0018
- Ask
- 0.0048
- Low
- 0.0018
- High
- 0.0074
- Volume
- 86
- Mudança diária
- -72.31%
- Mudança mensal
- -82.00%
- Mudança de 6 meses
- -93.88%
- Mudança anual
- -99.47%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4