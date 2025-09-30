- Aperçu
OUSTW: Ouster, Inc.
Le taux de change de OUSTW a changé de -72.31% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0018 et à un maximum de 0.0074.
Suivez la dynamique Ouster, Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action OUSTW aujourd'hui ?
L'action Ouster, Inc. est cotée à 0.0018 aujourd'hui. Elle se négocie dans -72.31%, a clôturé hier à 0.0065 et son volume d'échange a atteint 86. Le graphique en temps réel du cours de OUSTW présente ces mises à jour.
L'action Ouster, Inc. verse-t-elle des dividendes ?
Ouster, Inc. est actuellement valorisé à 0.0018. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -99.47% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de OUSTW.
Comment acheter des actions OUSTW ?
Vous pouvez acheter des actions Ouster, Inc. au cours actuel de 0.0018. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.0018 ou de 0.0048, le 86 et le -56.10% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de OUSTW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action OUSTW ?
Investir dans Ouster, Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.0018 - 0.3400 et le prix actuel 0.0018. Beaucoup comparent -82.00% et -93.88% avant de passer des ordres à 0.0018 ou 0.0048. Consultez le graphique du cours de OUSTW en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Ouster, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Ouster, Inc. l'année dernière était 0.3400. Au cours de 0.0018 - 0.3400, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.0065 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Ouster, Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Ouster, Inc. ?
Le cours le plus bas de Ouster, Inc. (OUSTW) sur l'année a été 0.0018. Sa comparaison avec 0.0018 et 0.0018 - 0.3400 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de OUSTW sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action OUSTW a-t-elle été divisée ?
Ouster, Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.0065 et -99.47% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.0065
- Ouverture
- 0.0041
- Bid
- 0.0018
- Ask
- 0.0048
- Plus Bas
- 0.0018
- Plus Haut
- 0.0074
- Volume
- 86
- Changement quotidien
- -72.31%
- Changement Mensuel
- -82.00%
- Changement à 6 Mois
- -93.88%
- Changement Annuel
- -99.47%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4