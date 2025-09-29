- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
OUSTW: Ouster, Inc.
El tipo de cambio de OUSTW de hoy ha cambiado un -72.31%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.0018, mientras que el máximo ha alcanzado 0.0074.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Ouster, Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de OUSTW hoy?
Ouster, Inc. (OUSTW) se evalúa hoy en 0.0018. El instrumento se negocia dentro de -72.31%; el cierre de ayer ha sido 0.0065 y el volumen comercial ha alcanzado 86. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios OUSTW en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Ouster, Inc.?
Ouster, Inc. se evalúa actualmente en 0.0018. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -99.47% y USD. Monitoree los movimientos de OUSTW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de OUSTW?
Puede comprar acciones de Ouster, Inc. (OUSTW) al precio actual de 0.0018. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 0.0018 o 0.0048, mientras que 86 y -56.10% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de OUSTW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de OUSTW?
Invertir en Ouster, Inc. implica tener en cuenta el rango anual 0.0018 - 0.3400 y el precio actual 0.0018. Muchos comparan -82.00% y -93.88% antes de colocar órdenes en 0.0018 o 0.0048. Estudie los cambios diarios de precios de OUSTW en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Ouster, Inc.?
El precio más alto de Ouster, Inc. (OUSTW) en el último año ha sido 0.3400. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.0018 - 0.3400, una comparación con 0.0065 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Ouster, Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Ouster, Inc.?
El precio más bajo de Ouster, Inc. (OUSTW) para el año ha sido 0.0018. La comparación con los actuales 0.0018 y 0.0018 - 0.3400 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de OUSTW en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de OUSTW?
En el pasado, Ouster, Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 0.0065 y -99.47% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 0.0065
- Open
- 0.0041
- Bid
- 0.0018
- Ask
- 0.0048
- Low
- 0.0018
- High
- 0.0074
- Volumen
- 86
- Cambio diario
- -72.31%
- Cambio mensual
- -82.00%
- Cambio a 6 meses
- -93.88%
- Cambio anual
- -99.47%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.