OUSTW: Ouster, Inc.

0.0018 USD 0.0047 (72.31%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

OUSTWの今日の為替レートは、-72.31%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0018の安値と0.0074の高値で取引されました。

Ouster, Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

OUSTW株の現在の価格は？

Ouster, Inc.の株価は本日0.0018です。-72.31%内で取引され、前日の終値は0.0065、取引量は86に達しました。OUSTWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Ouster, Inc.の株は配当を出しますか？

Ouster, Inc.の現在の価格は0.0018です。配当方針は会社によりますが、投資家は-99.47%やUSDにも注目します。OUSTWの動きはライブチャートで確認できます。

OUSTW株を買う方法は？

Ouster, Inc.の株は現在0.0018で購入可能です。注文は通常0.0018または0.0048付近で行われ、86や-56.10%が市場の動きを示します。OUSTWの最新情報はライブチャートで確認できます。

OUSTW株に投資する方法は？

Ouster, Inc.への投資では、年間の値幅0.0018 - 0.3400と現在の0.0018を考慮します。注文は多くの場合0.0018や0.0048で行われる前に、-82.00%や-93.88%と比較されます。OUSTWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Ouster, Inc.の株の最高値は？

Ouster, Inc.の過去1年の最高値は0.3400でした。0.0018 - 0.3400内で株価は大きく変動し、0.0065と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Ouster, Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Ouster, Inc.の株の最低値は？

Ouster, Inc.(OUSTW)の年間最安値は0.0018でした。現在の0.0018や0.0018 - 0.3400と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。OUSTWの動きはライブチャートで確認できます。

OUSTWの株式分割はいつ行われましたか？

Ouster, Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.0065、-99.47%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
0.0018 0.0074
1年のレンジ
0.0018 0.3400
以前の終値
0.0065
始値
0.0041
買値
0.0018
買値
0.0048
安値
0.0018
高値
0.0074
出来高
86
1日の変化
-72.31%
1ヶ月の変化
-82.00%
6ヶ月の変化
-93.88%
1年の変化
-99.47%
