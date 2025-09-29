OUSTW: Ouster, Inc.
今日OUSTW汇率已更改-72.31%。当日，交易品种以低点0.0018和高点0.0074进行交易。
关注Ouster, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
OUSTW股票今天的价格是多少？
Ouster, Inc.股票今天的定价为0.0018。它在-72.31%范围内交易，昨天的收盘价为0.0065，交易量达到86。OUSTW的实时价格图表显示了这些更新。
Ouster, Inc.股票是否支付股息？
Ouster, Inc.目前的价值为0.0018。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-99.47%和USD。实时查看图表以跟踪OUSTW走势。
如何购买OUSTW股票？
您可以以0.0018的当前价格购买Ouster, Inc.股票。订单通常设置在0.0018或0.0048附近，而86和-56.10%显示市场活动。立即关注OUSTW的实时图表更新。
如何投资OUSTW股票？
投资Ouster, Inc.需要考虑年度范围0.0018 - 0.3400和当前价格0.0018。许多人在以0.0018或0.0048下订单之前，会比较-82.00%和。实时查看OUSTW价格图表，了解每日变化。
Ouster, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Ouster, Inc.的最高价格是0.3400。在0.0018 - 0.3400内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Ouster, Inc.的绩效。
Ouster, Inc.股票的最低价格是多少？
Ouster, Inc.（OUSTW）的最低价格为0.0018。将其与当前的0.0018和0.0018 - 0.3400进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OUSTW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
OUSTW股票是什么时候拆分的？
Ouster, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.0065和-99.47%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.0065
- 开盘价
- 0.0041
- 卖价
- 0.0018
- 买价
- 0.0048
- 最低价
- 0.0018
- 最高价
- 0.0074
- 交易量
- 86
- 日变化
- -72.31%
- 月变化
- -82.00%
- 6个月变化
- -93.88%
- 年变化
- -99.47%
- 实际值
