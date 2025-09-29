报价部分
货币 / OUSTW
OUSTW: Ouster, Inc.

0.0018 USD 0.0047 (72.31%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日OUSTW汇率已更改-72.31%。当日，交易品种以低点0.0018和高点0.0074进行交易。

关注Ouster, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

OUSTW股票今天的价格是多少？

Ouster, Inc.股票今天的定价为0.0018。它在-72.31%范围内交易，昨天的收盘价为0.0065，交易量达到86。OUSTW的实时价格图表显示了这些更新。

Ouster, Inc.股票是否支付股息？

Ouster, Inc.目前的价值为0.0018。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-99.47%和USD。实时查看图表以跟踪OUSTW走势。

如何购买OUSTW股票？

您可以以0.0018的当前价格购买Ouster, Inc.股票。订单通常设置在0.0018或0.0048附近，而86和-56.10%显示市场活动。立即关注OUSTW的实时图表更新。

如何投资OUSTW股票？

投资Ouster, Inc.需要考虑年度范围0.0018 - 0.3400和当前价格0.0018。许多人在以0.0018或0.0048下订单之前，会比较-82.00%和。实时查看OUSTW价格图表，了解每日变化。

Ouster, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Ouster, Inc.的最高价格是0.3400。在0.0018 - 0.3400内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Ouster, Inc.的绩效。

Ouster, Inc.股票的最低价格是多少？

Ouster, Inc.（OUSTW）的最低价格为0.0018。将其与当前的0.0018和0.0018 - 0.3400进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OUSTW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

OUSTW股票是什么时候拆分的？

Ouster, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.0065和-99.47%中可见。

日范围
0.0018 0.0074
年范围
0.0018 0.3400
前一天收盘价
0.0065
开盘价
0.0041
卖价
0.0018
买价
0.0048
最低价
0.0018
最高价
0.0074
交易量
86
日变化
-72.31%
月变化
-82.00%
6个月变化
-93.88%
年变化
-99.47%
