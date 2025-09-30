- Übersicht
OUSTW: Ouster, Inc.
Der Wechselkurs von OUSTW hat sich für heute um -72.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0018 bis zu einem Hoch von 0.0074 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ouster, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von OUSTW heute?
Die Aktie von Ouster, Inc. (OUSTW) notiert heute bei 0.0018. Sie wird innerhalb einer Spanne von -72.31% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.0065 und das Handelsvolumen erreichte 86. Das Live-Chart von OUSTW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie OUSTW Dividenden?
Ouster, Inc. wird derzeit mit 0.0018 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -99.47% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von OUSTW zu verfolgen.
Wie kaufe ich OUSTW-Aktien?
Sie können Aktien von Ouster, Inc. (OUSTW) zum aktuellen Kurs von 0.0018 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.0018 oder 0.0048 platziert, während 86 und -56.10% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von OUSTW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in OUSTW-Aktien?
Bei einer Investition in Ouster, Inc. müssen die jährliche Spanne 0.0018 - 0.3400 und der aktuelle Kurs 0.0018 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -82.00% und -93.88%, bevor sie Orders zu 0.0018 oder 0.0048 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von OUSTW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Ouster, Inc.?
Der höchste Kurs von Ouster, Inc. (OUSTW) im vergangenen Jahr lag bei 0.3400. Innerhalb von 0.0018 - 0.3400 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.0065 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Ouster, Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Ouster, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Ouster, Inc. (OUSTW) im Laufe des Jahres betrug 0.0018. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.0018 und der Spanne 0.0018 - 0.3400 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von OUSTW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von OUSTW statt?
Ouster, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.0065 und -99.47% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0065
- Eröffnung
- 0.0041
- Bid
- 0.0018
- Ask
- 0.0048
- Tief
- 0.0018
- Hoch
- 0.0074
- Volumen
- 86
- Tagesänderung
- -72.31%
- Monatsänderung
- -82.00%
- 6-Monatsänderung
- -93.88%
- Jahresänderung
- -99.47%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4