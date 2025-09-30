- Panoramica
OUSTW: Ouster, Inc.
Il tasso di cambio OUSTW ha avuto una variazione del -72.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0018 e ad un massimo di 0.0074.
Segui le dinamiche di Ouster, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni OUSTW oggi?
Oggi le azioni Ouster, Inc. sono prezzate a 0.0018. Viene scambiato all'interno di -72.31%, la chiusura di ieri è stata 0.0065 e il volume degli scambi ha raggiunto 86. Il grafico dei prezzi in tempo reale di OUSTW mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Ouster, Inc. pagano dividendi?
Ouster, Inc. è attualmente valutato a 0.0018. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -99.47% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di OUSTW.
Come acquistare azioni OUSTW?
Puoi acquistare azioni Ouster, Inc. al prezzo attuale di 0.0018. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.0018 o 0.0048, mentre 86 e -56.10% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di OUSTW sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni OUSTW?
Investire in Ouster, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 0.0018 - 0.3400 e il prezzo attuale 0.0018. Molti confrontano -82.00% e -93.88% prima di effettuare ordini su 0.0018 o 0.0048. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di OUSTW con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Ouster, Inc.?
Il prezzo massimo di Ouster, Inc. nell'ultimo anno è stato 0.3400. All'interno di 0.0018 - 0.3400, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.0065 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Ouster, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Ouster, Inc.?
Il prezzo più basso di Ouster, Inc. (OUSTW) nel corso dell'anno è stato 0.0018. Confrontandolo con gli attuali 0.0018 e 0.0018 - 0.3400 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda OUSTW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di OUSTW?
Ouster, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.0065 e -99.47%.
- Chiusura Precedente
- 0.0065
- Apertura
- 0.0041
- Bid
- 0.0018
- Ask
- 0.0048
- Minimo
- 0.0018
- Massimo
- 0.0074
- Volume
- 86
- Variazione giornaliera
- -72.31%
- Variazione Mensile
- -82.00%
- Variazione Semestrale
- -93.88%
- Variazione Annuale
- -99.47%
