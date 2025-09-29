КотировкиРазделы
Валюты / OUSTW
Назад в Рынок акций США

OUSTW: Ouster, Inc.

0.0018 USD 0.0047 (72.31%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс OUSTW за сегодня изменился на -72.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0018, а максимальная — 0.0074.

Следите за динамикой Ouster, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций OUSTW сегодня?

Ouster, Inc. (OUSTW) сегодня оценивается на уровне 0.0018. Инструмент торгуется в пределах -72.31%, вчерашнее закрытие составило 0.0065, а торговый объем достиг 86. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OUSTW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Ouster, Inc.?

Ouster, Inc. в настоящее время оценивается в 0.0018. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -99.47% и USD. Отслеживайте движения OUSTW на графике в реальном времени.

Как купить акции OUSTW?

Вы можете купить акции Ouster, Inc. (OUSTW) по текущей цене 0.0018. Ордера обычно размещаются около 0.0018 или 0.0048, тогда как 86 и -56.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OUSTW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции OUSTW?

Инвестирование в Ouster, Inc. предполагает учет годового диапазона 0.0018 - 0.3400 и текущей цены 0.0018. Многие сравнивают -82.00% и -93.88% перед размещением ордеров на 0.0018 или 0.0048. Изучайте ежедневные изменения цены OUSTW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Ouster, Inc.?

Самая высокая цена Ouster, Inc. (OUSTW) за последний год составила 0.3400. Акции заметно колебались в пределах 0.0018 - 0.3400, сравнение с 0.0065 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Ouster, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Ouster, Inc.?

Самая низкая цена Ouster, Inc. (OUSTW) за год составила 0.0018. Сравнение с текущими 0.0018 и 0.0018 - 0.3400 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OUSTW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций OUSTW?

В прошлом Ouster, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0065 и -99.47% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.0018 0.0074
Годовой диапазон
0.0018 0.3400
Предыдущее закрытие
0.0065
Open
0.0041
Bid
0.0018
Ask
0.0048
Low
0.0018
High
0.0074
Объем
86
Дневное изменение
-72.31%
Месячное изменение
-82.00%
6-месячное изменение
-93.88%
Годовое изменение
-99.47%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.