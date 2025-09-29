- Обзор рынка
OUSTW: Ouster, Inc.
Курс OUSTW за сегодня изменился на -72.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0018, а максимальная — 0.0074.
Следите за динамикой Ouster, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций OUSTW сегодня?
Ouster, Inc. (OUSTW) сегодня оценивается на уровне 0.0018. Инструмент торгуется в пределах -72.31%, вчерашнее закрытие составило 0.0065, а торговый объем достиг 86. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OUSTW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Ouster, Inc.?
Ouster, Inc. в настоящее время оценивается в 0.0018. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -99.47% и USD. Отслеживайте движения OUSTW на графике в реальном времени.
Как купить акции OUSTW?
Вы можете купить акции Ouster, Inc. (OUSTW) по текущей цене 0.0018. Ордера обычно размещаются около 0.0018 или 0.0048, тогда как 86 и -56.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OUSTW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции OUSTW?
Инвестирование в Ouster, Inc. предполагает учет годового диапазона 0.0018 - 0.3400 и текущей цены 0.0018. Многие сравнивают -82.00% и -93.88% перед размещением ордеров на 0.0018 или 0.0048. Изучайте ежедневные изменения цены OUSTW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Ouster, Inc.?
Самая высокая цена Ouster, Inc. (OUSTW) за последний год составила 0.3400. Акции заметно колебались в пределах 0.0018 - 0.3400, сравнение с 0.0065 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Ouster, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Ouster, Inc.?
Самая низкая цена Ouster, Inc. (OUSTW) за год составила 0.0018. Сравнение с текущими 0.0018 и 0.0018 - 0.3400 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OUSTW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций OUSTW?
В прошлом Ouster, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0065 и -99.47% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.0065
- Open
- 0.0041
- Bid
- 0.0018
- Ask
- 0.0048
- Low
- 0.0018
- High
- 0.0074
- Объем
- 86
- Дневное изменение
- -72.31%
- Месячное изменение
- -82.00%
- 6-месячное изменение
- -93.88%
- Годовое изменение
- -99.47%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%