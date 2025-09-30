- Visão do mercado
ORBS: Eightco Holdings Inc.
A taxa do ORBS para hoje mudou para -2.35%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 11.00 e o mais alto foi 12.00.
Veja a dinâmica do par de moedas Eightco Holdings Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de ORBS hoje?
Hoje Eightco Holdings Inc. (ORBS) está avaliado em 11.22. O instrumento é negociado dentro de -2.35%, o fechamento de ontem foi 11.49, e o volume de negociação atingiu 2232. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ORBS em tempo real.
As ações de Eightco Holdings Inc. pagam dividendos?
Atualmente Eightco Holdings Inc. está avaliado em 11.22. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -42.46% e USD. Monitore os movimentos de ORBS no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de ORBS?
Você pode comprar ações de Eightco Holdings Inc. (ORBS) pelo preço atual 11.22. Ordens geralmente são executadas perto de 11.22 ou 11.52, enquanto 2232 e -5.79% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ORBS no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de ORBS?
Investir em Eightco Holdings Inc. envolve considerar a faixa anual 10.45 - 19.79 e o preço atual 11.22. Muitos comparam -42.46% e -42.46% antes de enviar ordens em 11.22 ou 11.52. Estude as mudanças diárias de preço de ORBS no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Eightco Holdings Inc.?
O maior preço de Eightco Holdings Inc. (ORBS) no último ano foi 19.79. As ações oscilaram bastante dentro de 10.45 - 19.79, e a comparação com 11.49 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Eightco Holdings Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Eightco Holdings Inc.?
O menor preço de Eightco Holdings Inc. (ORBS) no ano foi 10.45. A comparação com o preço atual 11.22 e 10.45 - 19.79 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ORBS em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de ORBS?
No passado Eightco Holdings Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 11.49 e -42.46% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 11.49
- Open
- 11.91
- Bid
- 11.22
- Ask
- 11.52
- Low
- 11.00
- High
- 12.00
- Volume
- 2.232 K
- Mudança diária
- -2.35%
- Mudança mensal
- -42.46%
- Mudança de 6 meses
- -42.46%
- Mudança anual
- -42.46%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4