ORBS: Eightco Holdings Inc.
Il tasso di cambio ORBS ha avuto una variazione del -2.35% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.00 e ad un massimo di 12.00.
Segui le dinamiche di Eightco Holdings Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni ORBS oggi?
Oggi le azioni Eightco Holdings Inc. sono prezzate a 11.22. Viene scambiato all'interno di -2.35%, la chiusura di ieri è stata 11.49 e il volume degli scambi ha raggiunto 2232. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ORBS mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Eightco Holdings Inc. pagano dividendi?
Eightco Holdings Inc. è attualmente valutato a 11.22. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -42.46% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ORBS.
Come acquistare azioni ORBS?
Puoi acquistare azioni Eightco Holdings Inc. al prezzo attuale di 11.22. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 11.22 o 11.52, mentre 2232 e -5.79% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ORBS sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni ORBS?
Investire in Eightco Holdings Inc. implica considerare l'intervallo annuale 10.45 - 19.79 e il prezzo attuale 11.22. Molti confrontano -42.46% e -42.46% prima di effettuare ordini su 11.22 o 11.52. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ORBS con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Eightco Holdings Inc.?
Il prezzo massimo di Eightco Holdings Inc. nell'ultimo anno è stato 19.79. All'interno di 10.45 - 19.79, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 11.49 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Eightco Holdings Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Eightco Holdings Inc.?
Il prezzo più basso di Eightco Holdings Inc. (ORBS) nel corso dell'anno è stato 10.45. Confrontandolo con gli attuali 11.22 e 10.45 - 19.79 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ORBS muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ORBS?
Eightco Holdings Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 11.49 e -42.46%.
