- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ORBS: Eightco Holdings Inc.
Курс ORBS за сегодня изменился на -2.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.00, а максимальная — 12.00.
Следите за динамикой Eightco Holdings Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ORBS сегодня?
Eightco Holdings Inc. (ORBS) сегодня оценивается на уровне 11.22. Инструмент торгуется в пределах -2.35%, вчерашнее закрытие составило 11.49, а торговый объем достиг 2232. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ORBS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Eightco Holdings Inc.?
Eightco Holdings Inc. в настоящее время оценивается в 11.22. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -42.46% и USD. Отслеживайте движения ORBS на графике в реальном времени.
Как купить акции ORBS?
Вы можете купить акции Eightco Holdings Inc. (ORBS) по текущей цене 11.22. Ордера обычно размещаются около 11.22 или 11.52, тогда как 2232 и -5.79% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ORBS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ORBS?
Инвестирование в Eightco Holdings Inc. предполагает учет годового диапазона 10.45 - 19.79 и текущей цены 11.22. Многие сравнивают -42.46% и -42.46% перед размещением ордеров на 11.22 или 11.52. Изучайте ежедневные изменения цены ORBS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Eightco Holdings Inc.?
Самая высокая цена Eightco Holdings Inc. (ORBS) за последний год составила 19.79. Акции заметно колебались в пределах 10.45 - 19.79, сравнение с 11.49 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Eightco Holdings Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Eightco Holdings Inc.?
Самая низкая цена Eightco Holdings Inc. (ORBS) за год составила 10.45. Сравнение с текущими 11.22 и 10.45 - 19.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ORBS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ORBS?
В прошлом Eightco Holdings Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.49 и -42.46% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 11.49
- Open
- 11.91
- Bid
- 11.22
- Ask
- 11.52
- Low
- 11.00
- High
- 12.00
- Объем
- 2.232 K
- Дневное изменение
- -2.35%
- Месячное изменение
- -42.46%
- 6-месячное изменение
- -42.46%
- Годовое изменение
- -42.46%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%