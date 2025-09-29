КотировкиРазделы
ORBS
ORBS: Eightco Holdings Inc.

11.22 USD 0.27 (2.35%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ORBS за сегодня изменился на -2.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.00, а максимальная — 12.00.

Следите за динамикой Eightco Holdings Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ORBS сегодня?

Eightco Holdings Inc. (ORBS) сегодня оценивается на уровне 11.22. Инструмент торгуется в пределах -2.35%, вчерашнее закрытие составило 11.49, а торговый объем достиг 2232. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ORBS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Eightco Holdings Inc.?

Eightco Holdings Inc. в настоящее время оценивается в 11.22. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -42.46% и USD. Отслеживайте движения ORBS на графике в реальном времени.

Как купить акции ORBS?

Вы можете купить акции Eightco Holdings Inc. (ORBS) по текущей цене 11.22. Ордера обычно размещаются около 11.22 или 11.52, тогда как 2232 и -5.79% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ORBS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ORBS?

Инвестирование в Eightco Holdings Inc. предполагает учет годового диапазона 10.45 - 19.79 и текущей цены 11.22. Многие сравнивают -42.46% и -42.46% перед размещением ордеров на 11.22 или 11.52. Изучайте ежедневные изменения цены ORBS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Eightco Holdings Inc.?

Самая высокая цена Eightco Holdings Inc. (ORBS) за последний год составила 19.79. Акции заметно колебались в пределах 10.45 - 19.79, сравнение с 11.49 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Eightco Holdings Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Eightco Holdings Inc.?

Самая низкая цена Eightco Holdings Inc. (ORBS) за год составила 10.45. Сравнение с текущими 11.22 и 10.45 - 19.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ORBS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ORBS?

В прошлом Eightco Holdings Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.49 и -42.46% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
11.00 12.00
Годовой диапазон
10.45 19.79
Предыдущее закрытие
11.49
Open
11.91
Bid
11.22
Ask
11.52
Low
11.00
High
12.00
Объем
2.232 K
Дневное изменение
-2.35%
Месячное изменение
-42.46%
6-месячное изменение
-42.46%
Годовое изменение
-42.46%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.