ORBS: Eightco Holdings Inc.

11.22 USD 0.27 (2.35%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日ORBS汇率已更改-2.35%。当日，交易品种以低点11.00和高点12.00进行交易。

关注Eightco Holdings Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

ORBS股票今天的价格是多少？

Eightco Holdings Inc.股票今天的定价为11.22。它在-2.35%范围内交易，昨天的收盘价为11.49，交易量达到2232。ORBS的实时价格图表显示了这些更新。

Eightco Holdings Inc.股票是否支付股息？

Eightco Holdings Inc.目前的价值为11.22。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-42.46%和USD。实时查看图表以跟踪ORBS走势。

如何购买ORBS股票？

您可以以11.22的当前价格购买Eightco Holdings Inc.股票。订单通常设置在11.22或11.52附近，而2232和-5.79%显示市场活动。立即关注ORBS的实时图表更新。

如何投资ORBS股票？

投资Eightco Holdings Inc.需要考虑年度范围10.45 - 19.79和当前价格11.22。许多人在以11.22或11.52下订单之前，会比较-42.46%和。实时查看ORBS价格图表，了解每日变化。

Eightco Holdings Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Eightco Holdings Inc.的最高价格是19.79。在10.45 - 19.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Eightco Holdings Inc.的绩效。

Eightco Holdings Inc.股票的最低价格是多少？

Eightco Holdings Inc.（ORBS）的最低价格为10.45。将其与当前的11.22和10.45 - 19.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ORBS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ORBS股票是什么时候拆分的？

Eightco Holdings Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.49和-42.46%中可见。

日范围
11.00 12.00
年范围
10.45 19.79
前一天收盘价
11.49
开盘价
11.91
卖价
11.22
买价
11.52
最低价
11.00
最高价
12.00
交易量
2.232 K
日变化
-2.35%
月变化
-42.46%
6个月变化
-42.46%
年变化
-42.46%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值