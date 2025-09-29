ORBS: Eightco Holdings Inc.
今日ORBS汇率已更改-2.35%。当日，交易品种以低点11.00和高点12.00进行交易。
关注Eightco Holdings Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
ORBS股票今天的价格是多少？
Eightco Holdings Inc.股票今天的定价为11.22。它在-2.35%范围内交易，昨天的收盘价为11.49，交易量达到2232。ORBS的实时价格图表显示了这些更新。
Eightco Holdings Inc.股票是否支付股息？
Eightco Holdings Inc.目前的价值为11.22。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-42.46%和USD。实时查看图表以跟踪ORBS走势。
如何购买ORBS股票？
您可以以11.22的当前价格购买Eightco Holdings Inc.股票。订单通常设置在11.22或11.52附近，而2232和-5.79%显示市场活动。立即关注ORBS的实时图表更新。
如何投资ORBS股票？
投资Eightco Holdings Inc.需要考虑年度范围10.45 - 19.79和当前价格11.22。许多人在以11.22或11.52下订单之前，会比较-42.46%和。实时查看ORBS价格图表，了解每日变化。
Eightco Holdings Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Eightco Holdings Inc.的最高价格是19.79。在10.45 - 19.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Eightco Holdings Inc.的绩效。
Eightco Holdings Inc.股票的最低价格是多少？
Eightco Holdings Inc.（ORBS）的最低价格为10.45。将其与当前的11.22和10.45 - 19.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ORBS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ORBS股票是什么时候拆分的？
Eightco Holdings Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.49和-42.46%中可见。
- 前一天收盘价
- 11.49
- 开盘价
- 11.91
- 卖价
- 11.22
- 买价
- 11.52
- 最低价
- 11.00
- 最高价
- 12.00
- 交易量
- 2.232 K
- 日变化
- -2.35%
- 月变化
- -42.46%
- 6个月变化
- -42.46%
- 年变化
- -42.46%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值