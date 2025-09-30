- Übersicht
ORBS: Eightco Holdings Inc.
Der Wechselkurs von ORBS hat sich für heute um -2.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.00 bis zu einem Hoch von 12.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die Eightco Holdings Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von ORBS heute?
Die Aktie von Eightco Holdings Inc. (ORBS) notiert heute bei 11.22. Sie wird innerhalb einer Spanne von -2.35% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 11.49 und das Handelsvolumen erreichte 2232. Das Live-Chart von ORBS zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie ORBS Dividenden?
Eightco Holdings Inc. wird derzeit mit 11.22 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -42.46% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ORBS zu verfolgen.
Wie kaufe ich ORBS-Aktien?
Sie können Aktien von Eightco Holdings Inc. (ORBS) zum aktuellen Kurs von 11.22 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 11.22 oder 11.52 platziert, während 2232 und -5.79% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ORBS auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in ORBS-Aktien?
Bei einer Investition in Eightco Holdings Inc. müssen die jährliche Spanne 10.45 - 19.79 und der aktuelle Kurs 11.22 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -42.46% und -42.46%, bevor sie Orders zu 11.22 oder 11.52 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ORBS.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Eightco Holdings Inc.?
Der höchste Kurs von Eightco Holdings Inc. (ORBS) im vergangenen Jahr lag bei 19.79. Innerhalb von 10.45 - 19.79 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 11.49 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Eightco Holdings Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Eightco Holdings Inc.?
Der niedrigste Kurs von Eightco Holdings Inc. (ORBS) im Laufe des Jahres betrug 10.45. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 11.22 und der Spanne 10.45 - 19.79 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ORBS live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von ORBS statt?
Eightco Holdings Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 11.49 und -42.46% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.49
- Eröffnung
- 11.91
- Bid
- 11.22
- Ask
- 11.52
- Tief
- 11.00
- Hoch
- 12.00
- Volumen
- 2.232 K
- Tagesänderung
- -2.35%
- Monatsänderung
- -42.46%
- 6-Monatsänderung
- -42.46%
- Jahresänderung
- -42.46%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4