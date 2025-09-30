- Aperçu
ORBS: Eightco Holdings Inc.
Le taux de change de ORBS a changé de -2.35% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 11.00 et à un maximum de 12.00.
Suivez la dynamique Eightco Holdings Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action ORBS aujourd'hui ?
L'action Eightco Holdings Inc. est cotée à 11.22 aujourd'hui. Elle se négocie dans -2.35%, a clôturé hier à 11.49 et son volume d'échange a atteint 2232. Le graphique en temps réel du cours de ORBS présente ces mises à jour.
L'action Eightco Holdings Inc. verse-t-elle des dividendes ?
Eightco Holdings Inc. est actuellement valorisé à 11.22. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -42.46% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de ORBS.
Comment acheter des actions ORBS ?
Vous pouvez acheter des actions Eightco Holdings Inc. au cours actuel de 11.22. Les ordres sont généralement placés à proximité de 11.22 ou de 11.52, le 2232 et le -5.79% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de ORBS sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action ORBS ?
Investir dans Eightco Holdings Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 10.45 - 19.79 et le prix actuel 11.22. Beaucoup comparent -42.46% et -42.46% avant de passer des ordres à 11.22 ou 11.52. Consultez le graphique du cours de ORBS en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Eightco Holdings Inc. ?
Le cours le plus élevé de Eightco Holdings Inc. l'année dernière était 19.79. Au cours de 10.45 - 19.79, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 11.49 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Eightco Holdings Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Eightco Holdings Inc. ?
Le cours le plus bas de Eightco Holdings Inc. (ORBS) sur l'année a été 10.45. Sa comparaison avec 11.22 et 10.45 - 19.79 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de ORBS sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action ORBS a-t-elle été divisée ?
Eightco Holdings Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 11.49 et -42.46% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 11.49
- Ouverture
- 11.91
- Bid
- 11.22
- Ask
- 11.52
- Plus Bas
- 11.00
- Plus Haut
- 12.00
- Volume
- 2.232 K
- Changement quotidien
- -2.35%
- Changement Mensuel
- -42.46%
- Changement à 6 Mois
- -42.46%
- Changement Annuel
- -42.46%
