ORBS: Eightco Holdings Inc.
ORBSの今日の為替レートは、-2.35%変化しました。日中、通貨は1あたり11.00の安値と12.00の高値で取引されました。
Eightco Holdings Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
よくあるご質問
ORBS株の現在の価格は？
Eightco Holdings Inc.の株価は本日11.22です。-2.35%内で取引され、前日の終値は11.49、取引量は2232に達しました。ORBSのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Eightco Holdings Inc.の株は配当を出しますか？
Eightco Holdings Inc.の現在の価格は11.22です。配当方針は会社によりますが、投資家は-42.46%やUSDにも注目します。ORBSの動きはライブチャートで確認できます。
ORBS株を買う方法は？
Eightco Holdings Inc.の株は現在11.22で購入可能です。注文は通常11.22または11.52付近で行われ、2232や-5.79%が市場の動きを示します。ORBSの最新情報はライブチャートで確認できます。
ORBS株に投資する方法は？
Eightco Holdings Inc.への投資では、年間の値幅10.45 - 19.79と現在の11.22を考慮します。注文は多くの場合11.22や11.52で行われる前に、-42.46%や-42.46%と比較されます。ORBSの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Eightco Holdings Inc.の株の最高値は？
Eightco Holdings Inc.の過去1年の最高値は19.79でした。10.45 - 19.79内で株価は大きく変動し、11.49と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Eightco Holdings Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Eightco Holdings Inc.の株の最低値は？
Eightco Holdings Inc.(ORBS)の年間最安値は10.45でした。現在の11.22や10.45 - 19.79と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ORBSの動きはライブチャートで確認できます。
ORBSの株式分割はいつ行われましたか？
Eightco Holdings Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、11.49、-42.46%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 11.49
- 始値
- 11.91
- 買値
- 11.22
- 買値
- 11.52
- 安値
- 11.00
- 高値
- 12.00
- 出来高
- 2.232 K
- 1日の変化
- -2.35%
- 1ヶ月の変化
- -42.46%
- 6ヶ月の変化
- -42.46%
- 1年の変化
- -42.46%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前