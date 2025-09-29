- Panorámica
ORBS: Eightco Holdings Inc.
El tipo de cambio de ORBS de hoy ha cambiado un -2.35%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 11.00, mientras que el máximo ha alcanzado 12.00.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Eightco Holdings Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de ORBS hoy?
Eightco Holdings Inc. (ORBS) se evalúa hoy en 11.22. El instrumento se negocia dentro de -2.35%; el cierre de ayer ha sido 11.49 y el volumen comercial ha alcanzado 2232. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios ORBS en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Eightco Holdings Inc.?
Eightco Holdings Inc. se evalúa actualmente en 11.22. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -42.46% y USD. Monitoree los movimientos de ORBS en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de ORBS?
Puede comprar acciones de Eightco Holdings Inc. (ORBS) al precio actual de 11.22. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 11.22 o 11.52, mientras que 2232 y -5.79% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de ORBS en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de ORBS?
Invertir en Eightco Holdings Inc. implica tener en cuenta el rango anual 10.45 - 19.79 y el precio actual 11.22. Muchos comparan -42.46% y -42.46% antes de colocar órdenes en 11.22 o 11.52. Estudie los cambios diarios de precios de ORBS en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Eightco Holdings Inc.?
El precio más alto de Eightco Holdings Inc. (ORBS) en el último año ha sido 19.79. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 10.45 - 19.79, una comparación con 11.49 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Eightco Holdings Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Eightco Holdings Inc.?
El precio más bajo de Eightco Holdings Inc. (ORBS) para el año ha sido 10.45. La comparación con los actuales 11.22 y 10.45 - 19.79 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de ORBS en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de ORBS?
En el pasado, Eightco Holdings Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 11.49 y -42.46% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 11.49
- Open
- 11.91
- Bid
- 11.22
- Ask
- 11.52
- Low
- 11.00
- High
- 12.00
- Volumen
- 2.232 K
- Cambio diario
- -2.35%
- Cambio mensual
- -42.46%
- Cambio a 6 meses
- -42.46%
- Cambio anual
- -42.46%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.