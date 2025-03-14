Moedas / OPAL
OPAL: OPAL Fuels Inc - Class A
2.15 USD 0.06 (2.87%)
Setor: Serviços públicos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do OPAL para hoje mudou para 2.87%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.06 e o mais alto foi 2.19.
Veja a dinâmica do par de moedas OPAL Fuels Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
2.06 2.19
Faixa anual
1.26 4.11
- Fechamento anterior
- 2.09
- Open
- 2.09
- Bid
- 2.15
- Ask
- 2.45
- Low
- 2.06
- High
- 2.19
- Volume
- 157
- Mudança diária
- 2.87%
- Mudança mensal
- -7.73%
- Mudança de 6 meses
- 16.22%
- Mudança anual
- -39.61%
