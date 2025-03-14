货币 / OPAL
OPAL: OPAL Fuels Inc - Class A
2.09 USD 0.04 (1.95%)
版块: 公用事业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日OPAL汇率已更改1.95%。当日，交易品种以低点2.04和高点2.16进行交易。
关注OPAL Fuels Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
2.04 2.16
年范围
1.26 4.11
- 前一天收盘价
- 2.05
- 开盘价
- 2.04
- 卖价
- 2.09
- 买价
- 2.39
- 最低价
- 2.04
- 最高价
- 2.16
- 交易量
- 328
- 日变化
- 1.95%
- 月变化
- -10.30%
- 6个月变化
- 12.97%
- 年变化
- -41.29%
