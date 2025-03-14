通貨 / OPAL
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
OPAL: OPAL Fuels Inc - Class A
2.16 USD 0.07 (3.35%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
OPALの今日の為替レートは、3.35%変化しました。日中、通貨は1あたり2.06の安値と2.20の高値で取引されました。
OPAL Fuels Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OPAL News
- OPAL Fuels Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:OPAL)
- OPAL Fuels Inc. (OPAL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Opal Fuels Q2 2025 misses EPS forecast, stock dips
- Opal Fuels Q2 2025 slides: RNG production grows 33% despite EBITDA decline
- OPAL Fuels (OPAL) Q2 Revenue Rises 13%
- Opal Fuels earnings missed by $0.07, revenue fell short of estimates
- Vital Energy (VTLE) Q2 Earnings Beat Estimates
- Google is testing a vibe-coding app called Opal
- OPAL Fuels Joins Russell 3000 ® Index
- OPAL Fuels Completes Third Sale of IRA Investment Tax Credits
- Tuesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Opal fuels co-CEO Jonathan Maurer acquires $68,500 in stock
- Thursday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Opal Fuels director Scott Dols buys $23,692 in stock
- OPAL Fuels Inc. (OPAL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- OPAL Fuels Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:OPAL)
1日のレンジ
2.06 2.20
1年のレンジ
1.26 4.11
- 以前の終値
- 2.09
- 始値
- 2.09
- 買値
- 2.16
- 買値
- 2.46
- 安値
- 2.06
- 高値
- 2.20
- 出来高
- 257
- 1日の変化
- 3.35%
- 1ヶ月の変化
- -7.30%
- 6ヶ月の変化
- 16.76%
- 1年の変化
- -39.33%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K