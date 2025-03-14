Währungen / OPAL
OPAL: OPAL Fuels Inc - Class A
2.13 USD 0.03 (1.39%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OPAL hat sich für heute um -1.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.10 bis zu einem Hoch von 2.19 gehandelt.
Verfolgen Sie die OPAL Fuels Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
OPAL News
Tagesspanne
2.10 2.19
Jahresspanne
1.26 4.11
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.16
- Eröffnung
- 2.16
- Bid
- 2.13
- Ask
- 2.43
- Tief
- 2.10
- Hoch
- 2.19
- Volumen
- 92
- Tagesänderung
- -1.39%
- Monatsänderung
- -8.58%
- 6-Monatsänderung
- 15.14%
- Jahresänderung
- -40.17%
