통화 / OPAL
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
OPAL: OPAL Fuels Inc - Class A
2.20 USD 0.04 (1.85%)
부문: 유틸리티 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
OPAL 환율이 오늘 1.85%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.10이고 고가는 2.20이었습니다.
OPAL Fuels Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OPAL News
- OPAL Fuels Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:OPAL)
- OPAL Fuels Inc. (OPAL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Opal Fuels Q2 2025 misses EPS forecast, stock dips
- Opal Fuels Q2 2025 slides: RNG production grows 33% despite EBITDA decline
- OPAL Fuels (OPAL) Q2 Revenue Rises 13%
- Opal Fuels earnings missed by $0.07, revenue fell short of estimates
- Vital Energy (VTLE) Q2 Earnings Beat Estimates
- Google is testing a vibe-coding app called Opal
- OPAL Fuels Joins Russell 3000 ® Index
- OPAL Fuels Completes Third Sale of IRA Investment Tax Credits
- Tuesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Opal fuels co-CEO Jonathan Maurer acquires $68,500 in stock
- Thursday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Opal Fuels director Scott Dols buys $23,692 in stock
- OPAL Fuels Inc. (OPAL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- OPAL Fuels Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:OPAL)
일일 변동 비율
2.10 2.20
년간 변동
1.26 4.11
- 이전 종가
- 2.16
- 시가
- 2.16
- Bid
- 2.20
- Ask
- 2.50
- 저가
- 2.10
- 고가
- 2.20
- 볼륨
- 370
- 일일 변동
- 1.85%
- 월 변동
- -5.58%
- 6개월 변동
- 18.92%
- 년간 변동율
- -38.20%
20 9월, 토요일