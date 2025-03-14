Divisas / OPAL
OPAL: OPAL Fuels Inc - Class A
2.09 USD 0.04 (1.95%)
Sector: Servicios Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de OPAL de hoy ha cambiado un 1.95%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.04, mientras que el máximo ha alcanzado 2.16.
Siga la dinámica de la pareja de divisas OPAL Fuels Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
OPAL News
Rango diario
2.04 2.16
Rango anual
1.26 4.11
- Cierres anteriores
- 2.05
- Open
- 2.04
- Bid
- 2.09
- Ask
- 2.39
- Low
- 2.04
- High
- 2.16
- Volumen
- 328
- Cambio diario
- 1.95%
- Cambio mensual
- -10.30%
- Cambio a 6 meses
- 12.97%
- Cambio anual
- -41.29%
