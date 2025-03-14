QuotazioniSezioni
Valute / OPAL
Tornare a Azioni

OPAL: OPAL Fuels Inc - Class A

2.20 USD 0.04 (1.85%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio OPAL ha avuto una variazione del 1.85% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.10 e ad un massimo di 2.20.

Segui le dinamiche di OPAL Fuels Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OPAL News

Intervallo Giornaliero
2.10 2.20
Intervallo Annuale
1.26 4.11
Chiusura Precedente
2.16
Apertura
2.16
Bid
2.20
Ask
2.50
Minimo
2.10
Massimo
2.20
Volume
370
Variazione giornaliera
1.85%
Variazione Mensile
-5.58%
Variazione Semestrale
18.92%
Variazione Annuale
-38.20%
21 settembre, domenica