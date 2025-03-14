Valute / OPAL
OPAL: OPAL Fuels Inc - Class A
2.20 USD 0.04 (1.85%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio OPAL ha avuto una variazione del 1.85% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.10 e ad un massimo di 2.20.
Segui le dinamiche di OPAL Fuels Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OPAL News
Intervallo Giornaliero
2.10 2.20
Intervallo Annuale
1.26 4.11
- Chiusura Precedente
- 2.16
- Apertura
- 2.16
- Bid
- 2.20
- Ask
- 2.50
- Minimo
- 2.10
- Massimo
- 2.20
- Volume
- 370
- Variazione giornaliera
- 1.85%
- Variazione Mensile
- -5.58%
- Variazione Semestrale
- 18.92%
- Variazione Annuale
- -38.20%
21 settembre, domenica