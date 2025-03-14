Валюты / OPAL
OPAL: OPAL Fuels Inc - Class A
2.05 USD 0.02 (0.97%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OPAL за сегодня изменился на -0.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.03, а максимальная — 2.12.
Следите за динамикой OPAL Fuels Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
2.03 2.12
Годовой диапазон
1.26 4.11
- Предыдущее закрытие
- 2.07
- Open
- 2.10
- Bid
- 2.05
- Ask
- 2.35
- Low
- 2.03
- High
- 2.12
- Объем
- 231
- Дневное изменение
- -0.97%
- Месячное изменение
- -12.02%
- 6-месячное изменение
- 10.81%
- Годовое изменение
- -42.42%
