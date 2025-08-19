Moedas / ONDS
ONDS: Ondas Holdings Inc
6.28 USD 0.18 (2.95%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ONDS para hoje mudou para 2.95%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.01 e o mais alto foi 6.36.
Veja a dinâmica do par de moedas Ondas Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ONDS Notícias
- Ondas iniciará produção de carretéis de fibra óptica para combate nos EUA
- Ondas to begin US production of combat-proven fiber-optic spools
- Preço-alvo das ações da Ondas elevado para US$ 8 de US$ 5 pela Lake Street Capital
- Ondas stock price target raised to $8 from $5 at Lake Street Capital
- What's Going On With Ondas Holdings Stock Tuesday? - Ondas Holdings (NASDAQ:ONDS)
- Ondas Holdings stock falls after pricing $200 million offering
- Ondas Holdings prices $200 million common stock offering
- Ondas Holdings stock hits 52-week high at $6.19
- Ondas: More Hype Than Fundamentals (NASDAQ:ONDS)
- Ondas names Mark Green as head of global corporate development
- What's Going On With Ondas Holdings (ONDS) Stock Tuesday? - Ondas Holdings (NASDAQ:ONDS)
- Ondas acquires controlling stake in Israeli precision optics firm
- Ondas Holdings stock hits 52-week high at 4.39 USD
- Is Ondas Holdings The Top US Drone Stock To Own? - Ondas Holdings (NASDAQ:ONDS)
- Needham initiates coverage on Ondas stock with Buy rating and $5 price target
Faixa diária
6.01 6.36
Faixa anual
0.64 6.86
- Fechamento anterior
- 6.10
- Open
- 6.28
- Bid
- 6.28
- Ask
- 6.58
- Low
- 6.01
- High
- 6.36
- Volume
- 15.181 K
- Mudança diária
- 2.95%
- Mudança mensal
- 14.60%
- Mudança de 6 meses
- 450.88%
- Mudança anual
- 694.94%
