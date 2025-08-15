Валюты / ONDS
ONDS: Ondas Holdings Inc
6.09 USD 0.29 (4.55%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ONDS за сегодня изменился на -4.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.92, а максимальная — 6.32.
Следите за динамикой Ondas Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ONDS
- LightPath привлекает инвестиции в размере $8 млн от лидеров дронной индустрии
- Lake Street Capital повышает целевую цену акций Ondas до $8 с $5
- Ondas stock price target raised to $8 from $5 at Lake Street Capital
- UnitedHealth and Alibaba Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- What's Going On With Ondas Holdings Stock Tuesday? - Ondas Holdings (NASDAQ:ONDS)
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Ondas Holdings stock falls after pricing $200 million offering
- Ondas Holdings prices $200 million common stock offering
- Ondas Holdings stock hits 52-week high at $6.19
- Ondas: More Hype Than Fundamentals (NASDAQ:ONDS)
- Google, Pure Storage Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
- Phibro Animal Health, Pure Storage, Snowflake, Build-A-Bear Workshop And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Build-A-Bear Workshop (NYSE:BBW), BILL Holdings (NYSE:BILL)
- Ondas names Mark Green as head of global corporate development
- What's Going On With Ondas Holdings (ONDS) Stock Tuesday? - Ondas Holdings (NASDAQ:ONDS)
- Ondas acquires controlling stake in Israeli precision optics firm
- Verint Systems, Vital Energy And Other Big Stocks Moving Higher In Monday's Pre-Market Session - Daqo New Energy (NYSE:DQ), Canopy Growth (NASDAQ:CGC)
- Missed Out on Nvidia? This AI Found 2 Stocks Instead
- Street Calls of the Week
- Ondas Holdings stock hits 52-week high at 4.39 USD
- Is Ondas Holdings The Top US Drone Stock To Own? - Ondas Holdings (NASDAQ:ONDS)
- Needham initiates coverage on Ondas stock with Buy rating and $5 price target
- Northland raises Ondas Holdings stock price target to $5 on strong growth
- Ondas Holdings raises $163 million in public offering
- Ondas Holdings appoints defense tech expert Dr. Irit Idan to advisory board
Дневной диапазон
5.92 6.32
Годовой диапазон
0.64 6.86
- Предыдущее закрытие
- 6.38
- Open
- 6.31
- Bid
- 6.09
- Ask
- 6.39
- Low
- 5.92
- High
- 6.32
- Объем
- 30.514 K
- Дневное изменение
- -4.55%
- Месячное изменение
- 11.13%
- 6-месячное изменение
- 434.21%
- Годовое изменение
- 670.89%
