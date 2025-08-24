Devises / ONDS
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
ONDS: Ondas Holdings Inc
6.72 USD 0.12 (1.82%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ONDS a changé de 1.82% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 6.42 et à un maximum de 6.84.
Suivez la dynamique Ondas Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ONDS Nouvelles
- Karl Eze nommé conseiller stratégique d’Ondas Capital pour le Royaume-Uni
- Karl Eze appointed as Ondas Capital strategic advisor for UK
- Ondas nomme Karl Eze comme conseiller stratégique au Royaume-Uni pour sa division capital
- Ondas names Karl Eze as UK strategic advisor for capital unit
- Ondas va commencer la production américaine de bobines de fibre optique éprouvées au combat
- Ondas to begin US production of combat-proven fiber-optic spools
- LightPath Technologies obtient une commande complémentaire de 22,1 millions $ pour des systèmes IR
- LightPath obtient un investissement de 8 millions $ de leaders de l’industrie des drones
- L’objectif de prix de l’action Ondas relevé à 8$ contre 5$ par Lake Street Capital
- Ondas stock price target raised to $8 from $5 at Lake Street Capital
- UnitedHealth and Alibaba Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- What's Going On With Ondas Holdings Stock Tuesday? - Ondas Holdings (NASDAQ:ONDS)
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Ondas Holdings stock falls after pricing $200 million offering
- Ondas Holdings prices $200 million common stock offering
- Ondas Holdings stock hits 52-week high at $6.19
- Ondas: More Hype Than Fundamentals (NASDAQ:ONDS)
- Google, Pure Storage Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
- Phibro Animal Health, Pure Storage, Snowflake, Build-A-Bear Workshop And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Build-A-Bear Workshop (NYSE:BBW), BILL Holdings (NYSE:BILL)
- Ondas names Mark Green as head of global corporate development
- What's Going On With Ondas Holdings (ONDS) Stock Tuesday? - Ondas Holdings (NASDAQ:ONDS)
- Ondas acquires controlling stake in Israeli precision optics firm
- Verint Systems, Vital Energy And Other Big Stocks Moving Higher In Monday's Pre-Market Session - Daqo New Energy (NYSE:DQ), Canopy Growth (NASDAQ:CGC)
- Missed Out on Nvidia? This AI Found 2 Stocks Instead
Range quotidien
6.42 6.84
Range Annuel
0.64 6.86
- Clôture Précédente
- 6.60
- Ouverture
- 6.55
- Bid
- 6.72
- Ask
- 7.02
- Plus Bas
- 6.42
- Plus Haut
- 6.84
- Volume
- 30.702 K
- Changement quotidien
- 1.82%
- Changement Mensuel
- 22.63%
- Changement à 6 Mois
- 489.47%
- Changement Annuel
- 750.63%
20 septembre, samedi