통화 / ONDS
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
ONDS: Ondas Holdings Inc
6.72 USD 0.12 (1.82%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ONDS 환율이 오늘 1.82%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 6.42이고 고가는 6.84이었습니다.
Ondas Holdings Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ONDS News
- 온다스 캐피털, 영국 전략 자문으로 칼 에제 임명
- Karl Eze appointed as Ondas Capital strategic advisor for UK
- 온다스, 칼 에제(Karl Eze)를 영국 전략 고문으로 임명
- Ondas names Karl Eze as UK strategic advisor for capital unit
- 온다스, 美서 전투 검증된 광섬유 스풀 생산 개시
- Ondas to begin US production of combat-proven fiber-optic spools
- LightPath Technologies, 288억 규모 IR 시스템 추가 수주
- 루미나 테크놀로지스, 드론 업계 리더로부터 800만 달러 투자 유치
- 온다스 홀딩스(ONDS), 목표 주가 8달러로 상향 – Lake Street Capital
- Ondas stock price target raised to $8 from $5 at Lake Street Capital
- UnitedHealth and Alibaba Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- What's Going On With Ondas Holdings Stock Tuesday? - Ondas Holdings (NASDAQ:ONDS)
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Ondas Holdings stock falls after pricing $200 million offering
- Ondas Holdings prices $200 million common stock offering
- Ondas Holdings stock hits 52-week high at $6.19
- Ondas: More Hype Than Fundamentals (NASDAQ:ONDS)
- Google, Pure Storage Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
- Phibro Animal Health, Pure Storage, Snowflake, Build-A-Bear Workshop And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Build-A-Bear Workshop (NYSE:BBW), BILL Holdings (NYSE:BILL)
- Ondas names Mark Green as head of global corporate development
- What's Going On With Ondas Holdings (ONDS) Stock Tuesday? - Ondas Holdings (NASDAQ:ONDS)
- Ondas acquires controlling stake in Israeli precision optics firm
- Verint Systems, Vital Energy And Other Big Stocks Moving Higher In Monday's Pre-Market Session - Daqo New Energy (NYSE:DQ), Canopy Growth (NASDAQ:CGC)
- Missed Out on Nvidia? This AI Found 2 Stocks Instead
일일 변동 비율
6.42 6.84
년간 변동
0.64 6.86
- 이전 종가
- 6.60
- 시가
- 6.55
- Bid
- 6.72
- Ask
- 7.02
- 저가
- 6.42
- 고가
- 6.84
- 볼륨
- 30.702 K
- 일일 변동
- 1.82%
- 월 변동
- 22.63%
- 6개월 변동
- 489.47%
- 년간 변동율
- 750.63%
20 9월, 토요일