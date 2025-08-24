Valute / ONDS
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ONDS: Ondas Holdings Inc
6.72 USD 0.12 (1.82%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ONDS ha avuto una variazione del 1.82% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.42 e ad un massimo di 6.84.
Segui le dinamiche di Ondas Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ONDS News
- Karl Eze nominato consulente strategico di Ondas Capital per il Regno Unito
- Karl Eze appointed as Ondas Capital strategic advisor for UK
- Ondas nomina Karl Eze come consulente strategico per il Regno Unito
- Ondas names Karl Eze as UK strategic advisor for capital unit
- Ondas inizierà la produzione statunitense di bobine in fibra ottica per il combattimento
- Ondas to begin US production of combat-proven fiber-optic spools
- LightPath Technologies ottiene un ordine successivo di 22,1 milioni di dollari per sistemi IR
- LightPath ottiene un investimento di 8 milioni di dollari dai leader del settore dei droni
- Obiettivo di prezzo per le azioni Ondas alzato a $8 da $5 da Lake Street Capital
- Ondas stock price target raised to $8 from $5 at Lake Street Capital
- UnitedHealth and Alibaba Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- What's Going On With Ondas Holdings Stock Tuesday? - Ondas Holdings (NASDAQ:ONDS)
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Ondas Holdings stock falls after pricing $200 million offering
- Ondas Holdings prices $200 million common stock offering
- Ondas Holdings stock hits 52-week high at $6.19
- Ondas: More Hype Than Fundamentals (NASDAQ:ONDS)
- Google, Pure Storage Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
- Phibro Animal Health, Pure Storage, Snowflake, Build-A-Bear Workshop And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Build-A-Bear Workshop (NYSE:BBW), BILL Holdings (NYSE:BILL)
- Ondas names Mark Green as head of global corporate development
- What's Going On With Ondas Holdings (ONDS) Stock Tuesday? - Ondas Holdings (NASDAQ:ONDS)
- Ondas acquires controlling stake in Israeli precision optics firm
- Verint Systems, Vital Energy And Other Big Stocks Moving Higher In Monday's Pre-Market Session - Daqo New Energy (NYSE:DQ), Canopy Growth (NASDAQ:CGC)
- Missed Out on Nvidia? This AI Found 2 Stocks Instead
Intervallo Giornaliero
6.42 6.84
Intervallo Annuale
0.64 6.86
- Chiusura Precedente
- 6.60
- Apertura
- 6.55
- Bid
- 6.72
- Ask
- 7.02
- Minimo
- 6.42
- Massimo
- 6.84
- Volume
- 30.702 K
- Variazione giornaliera
- 1.82%
- Variazione Mensile
- 22.63%
- Variazione Semestrale
- 489.47%
- Variazione Annuale
- 750.63%
20 settembre, sabato