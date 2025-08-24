QuotazioniSezioni
Valute / ONDS
Tornare a Azioni

ONDS: Ondas Holdings Inc

6.72 USD 0.12 (1.82%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ONDS ha avuto una variazione del 1.82% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.42 e ad un massimo di 6.84.

Segui le dinamiche di Ondas Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ONDS News

Intervallo Giornaliero
6.42 6.84
Intervallo Annuale
0.64 6.86
Chiusura Precedente
6.60
Apertura
6.55
Bid
6.72
Ask
7.02
Minimo
6.42
Massimo
6.84
Volume
30.702 K
Variazione giornaliera
1.82%
Variazione Mensile
22.63%
Variazione Semestrale
489.47%
Variazione Annuale
750.63%
20 settembre, sabato