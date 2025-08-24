Währungen / ONDS
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ONDS: Ondas Holdings Inc
6.63 USD 0.03 (0.45%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ONDS hat sich für heute um 0.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.46 bis zu einem Hoch von 6.73 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ondas Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ONDS News
- Ondas Capital ernennt Karl Eze zum strategischen Berater für das Vereinigte Königreich
- Karl Eze appointed as Ondas Capital strategic advisor for UK
- Ondas beruft Karl Eze zum strategischen Berater für Kapitalsparte im Vereinigten Königreich
- Ondas names Karl Eze as UK strategic advisor for capital unit
- Ondas startet US-Produktion von kampferprobten Glasfaserspulen/n
- Ondas to begin US production of combat-proven fiber-optic spools
- LightPath Technologies sichert sich Folgeauftrag über 22,1 Millionen US-Dollar für Infrarotsysteme
- LightPath sichert sich 8-Millionen-Dollar-Investition von führenden Drohnenunternehmen
- Ondas: Lake Street Capital erhöht Kursziel deutlich auf 8 US-Dollar
- Ondas stock price target raised to $8 from $5 at Lake Street Capital
- UnitedHealth and Alibaba Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- What's Going On With Ondas Holdings Stock Tuesday? - Ondas Holdings (NASDAQ:ONDS)
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Ondas Holdings stock falls after pricing $200 million offering
- Ondas Holdings prices $200 million common stock offering
- Ondas Holdings stock hits 52-week high at $6.19
- Ondas: More Hype Than Fundamentals (NASDAQ:ONDS)
- Google, Pure Storage Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
- Phibro Animal Health, Pure Storage, Snowflake, Build-A-Bear Workshop And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Build-A-Bear Workshop (NYSE:BBW), BILL Holdings (NYSE:BILL)
- Ondas names Mark Green as head of global corporate development
- What's Going On With Ondas Holdings (ONDS) Stock Tuesday? - Ondas Holdings (NASDAQ:ONDS)
- Ondas acquires controlling stake in Israeli precision optics firm
- Verint Systems, Vital Energy And Other Big Stocks Moving Higher In Monday's Pre-Market Session - Daqo New Energy (NYSE:DQ), Canopy Growth (NASDAQ:CGC)
- Missed Out on Nvidia? This AI Found 2 Stocks Instead
Tagesspanne
6.46 6.73
Jahresspanne
0.64 6.86
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.60
- Eröffnung
- 6.55
- Bid
- 6.63
- Ask
- 6.93
- Tief
- 6.46
- Hoch
- 6.73
- Volumen
- 2.561 K
- Tagesänderung
- 0.45%
- Monatsänderung
- 20.99%
- 6-Monatsänderung
- 481.58%
- Jahresänderung
- 739.24%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K