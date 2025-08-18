Divisas / ONDS
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
ONDS: Ondas Holdings Inc
6.10 USD 0.01 (0.16%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ONDS de hoy ha cambiado un 0.16%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 5.75, mientras que el máximo ha alcanzado 6.25.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Ondas Holdings Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ONDS News
- LightPath Technologies asegura pedido de $22.1 millones para sistemas IR
- LightPath asegura inversión de $8 millones de líderes de la industria de drones
- Objetivo de precio de acciones de Ondas elevado a 8 dólares desde 5 dólares por Lake Street Capital
- Precio objetivo de Ondas sube a $8 desde $5 en Lake Street Capital
- Ondas stock price target raised to $8 from $5 at Lake Street Capital
- UnitedHealth and Alibaba Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- What's Going On With Ondas Holdings Stock Tuesday? - Ondas Holdings (NASDAQ:ONDS)
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Ondas Holdings stock falls after pricing $200 million offering
- Ondas Holdings prices $200 million common stock offering
- Ondas Holdings stock hits 52-week high at $6.19
- Ondas: More Hype Than Fundamentals (NASDAQ:ONDS)
- Google, Pure Storage Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
- Phibro Animal Health, Pure Storage, Snowflake, Build-A-Bear Workshop And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Build-A-Bear Workshop (NYSE:BBW), BILL Holdings (NYSE:BILL)
- Ondas names Mark Green as head of global corporate development
- What's Going On With Ondas Holdings (ONDS) Stock Tuesday? - Ondas Holdings (NASDAQ:ONDS)
- Ondas acquires controlling stake in Israeli precision optics firm
- Verint Systems, Vital Energy And Other Big Stocks Moving Higher In Monday's Pre-Market Session - Daqo New Energy (NYSE:DQ), Canopy Growth (NASDAQ:CGC)
- Missed Out on Nvidia? This AI Found 2 Stocks Instead
- Street Calls of the Week
- Ondas Holdings stock hits 52-week high at 4.39 USD
- Is Ondas Holdings The Top US Drone Stock To Own? - Ondas Holdings (NASDAQ:ONDS)
- Needham initiates coverage on Ondas stock with Buy rating and $5 price target
- Northland raises Ondas Holdings stock price target to $5 on strong growth
Rango diario
5.75 6.25
Rango anual
0.64 6.86
- Cierres anteriores
- 6.09
- Open
- 6.06
- Bid
- 6.10
- Ask
- 6.40
- Low
- 5.75
- High
- 6.25
- Volumen
- 36.401 K
- Cambio diario
- 0.16%
- Cambio mensual
- 11.31%
- Cambio a 6 meses
- 435.09%
- Cambio anual
- 672.15%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B