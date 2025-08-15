货币 / ONDS
ONDS: Ondas Holdings Inc
5.93 USD 0.16 (2.63%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ONDS汇率已更改-2.63%。当日，交易品种以低点5.91和高点6.25进行交易。
关注Ondas Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ONDS新闻
- LightPath Technologies获得2210万美元红外系统后续订单
- LightPath获得无人机行业领导者800万美元投资
- Lake Street Capital将Ondas目标价从5美元上调至8美元
- Ondas stock price target raised to $8 from $5 at Lake Street Capital
- UnitedHealth and Alibaba Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- What's Going On With Ondas Holdings Stock Tuesday? - Ondas Holdings (NASDAQ:ONDS)
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Ondas Holdings stock falls after pricing $200 million offering
- Ondas Holdings prices $200 million common stock offering
- Ondas Holdings stock hits 52-week high at $6.19
- Ondas: More Hype Than Fundamentals (NASDAQ:ONDS)
- Google, Pure Storage Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
- Phibro Animal Health, Pure Storage, Snowflake, Build-A-Bear Workshop And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Build-A-Bear Workshop (NYSE:BBW), BILL Holdings (NYSE:BILL)
- Ondas names Mark Green as head of global corporate development
- What's Going On With Ondas Holdings (ONDS) Stock Tuesday? - Ondas Holdings (NASDAQ:ONDS)
- Ondas acquires controlling stake in Israeli precision optics firm
- Verint Systems, Vital Energy And Other Big Stocks Moving Higher In Monday's Pre-Market Session - Daqo New Energy (NYSE:DQ), Canopy Growth (NASDAQ:CGC)
- Missed Out on Nvidia? This AI Found 2 Stocks Instead
- Street Calls of the Week
- Ondas Holdings stock hits 52-week high at 4.39 USD
- Is Ondas Holdings The Top US Drone Stock To Own? - Ondas Holdings (NASDAQ:ONDS)
- Needham initiates coverage on Ondas stock with Buy rating and $5 price target
- Northland raises Ondas Holdings stock price target to $5 on strong growth
- Ondas Holdings raises $163 million in public offering
日范围
5.91 6.25
年范围
0.64 6.86
- 前一天收盘价
- 6.09
- 开盘价
- 6.06
- 卖价
- 5.93
- 买价
- 6.23
- 最低价
- 5.91
- 最高价
- 6.25
- 交易量
- 15.557 K
- 日变化
- -2.63%
- 月变化
- 8.21%
- 6个月变化
- 420.18%
- 年变化
- 650.63%
