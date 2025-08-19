通貨 / ONDS
ONDS: Ondas Holdings Inc
6.60 USD 0.50 (8.20%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ONDSの今日の為替レートは、8.20%変化しました。日中、通貨は1あたり6.01の安値と6.64の高値で取引されました。
Ondas Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ONDS News
- オンダス、戦闘実績のある光ファイバースプールの米国生産を開始へ
- Ondas to begin US production of combat-proven fiber-optic spools
- LightPath Technologies、赤外線システム向けに2210万ドルの追加注文を獲得
- ドローン業界リーダーからLightPathが8百万ドルの投資を獲得
- レイク・ストリート・キャピタルがOndas株の目標価格を5ドルから8ドルに引き上げ
- Ondas stock price target raised to $8 from $5 at Lake Street Capital
- UnitedHealth and Alibaba Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- What's Going On With Ondas Holdings Stock Tuesday? - Ondas Holdings (NASDAQ:ONDS)
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Ondas Holdings stock falls after pricing $200 million offering
- Ondas Holdings prices $200 million common stock offering
- Ondas Holdings stock hits 52-week high at $6.19
- Ondas: More Hype Than Fundamentals (NASDAQ:ONDS)
- Google, Pure Storage Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
- Phibro Animal Health, Pure Storage, Snowflake, Build-A-Bear Workshop And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Build-A-Bear Workshop (NYSE:BBW), BILL Holdings (NYSE:BILL)
- Ondas names Mark Green as head of global corporate development
- What's Going On With Ondas Holdings (ONDS) Stock Tuesday? - Ondas Holdings (NASDAQ:ONDS)
- Ondas acquires controlling stake in Israeli precision optics firm
- Verint Systems, Vital Energy And Other Big Stocks Moving Higher In Monday's Pre-Market Session - Daqo New Energy (NYSE:DQ), Canopy Growth (NASDAQ:CGC)
- Missed Out on Nvidia? This AI Found 2 Stocks Instead
- Street Calls of the Week
- Ondas Holdings stock hits 52-week high at 4.39 USD
- Is Ondas Holdings The Top US Drone Stock To Own? - Ondas Holdings (NASDAQ:ONDS)
- Needham initiates coverage on Ondas stock with Buy rating and $5 price target
