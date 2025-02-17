Moedas / OLMA
OLMA: Olema Pharmaceuticals Inc
8.37 USD 0.62 (8.00%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do OLMA para hoje mudou para 8.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.82 e o mais alto foi 8.39.
Veja a dinâmica do par de moedas Olema Pharmaceuticals Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
7.82 8.39
Faixa anual
2.86 13.24
- Fechamento anterior
- 7.75
- Open
- 7.90
- Bid
- 8.37
- Ask
- 8.67
- Low
- 7.82
- High
- 8.39
- Volume
- 1.078 K
- Mudança diária
- 8.00%
- Mudança mensal
- 52.74%
- Mudança de 6 meses
- 122.02%
- Mudança anual
- -30.60%
