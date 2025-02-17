Валюты / OLMA
OLMA: Olema Pharmaceuticals Inc
7.89 USD 0.11 (1.38%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OLMA за сегодня изменился на -1.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.75, а максимальная — 8.40.
Следите за динамикой Olema Pharmaceuticals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
7.75 8.40
Годовой диапазон
2.86 13.24
- Предыдущее закрытие
- 8.00
- Open
- 8.03
- Bid
- 7.89
- Ask
- 8.19
- Low
- 7.75
- High
- 8.40
- Объем
- 2.373 K
- Дневное изменение
- -1.38%
- Месячное изменение
- 43.98%
- 6-месячное изменение
- 109.28%
- Годовое изменение
- -34.58%
