Divisas / OLMA
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
OLMA: Olema Pharmaceuticals Inc
7.75 USD 0.14 (1.77%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de OLMA de hoy ha cambiado un -1.77%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 7.66, mientras que el máximo ha alcanzado 8.02.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Olema Pharmaceuticals Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OLMA News
- OLMA Stock Soars 47% in September So Far on Second PFE Deal
- Raymond James warns of challenges for pharma companies after DTC ad reforms
- Broadcom, Lululemon Stir Market Cap Stock Movers on Friday
- Broadcom, Samsara Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Oppenheimer maintains Olema stock rating, sees Pfizer deal as strategic
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Olema Pharmaceuticals stock
- Olema stock jumps after new clinical trial collaboration with Pfizer
- H.C. Wainwright maintains Buy on Olema Pharma, $28 target
- Olema Pharmaceuticals stock target cut to $28 by H.C. Wainwright
- Olema Pharmaceuticals: Maybe Not Differentiated, But Could Find A Niche (OLMA)
- Why Sangamo Therapeutics Shares Are Trading Higher By Around 40%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Compass Minerals Intl (NYSE:CMP), Adaptive Biotechnologies (NASDAQ:ADPT)
- Li Auto, Xponential Fitness And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - EyePoint Pharmaceuticals (NASDAQ:EYPT), Cormedix (NASDAQ:CRMD)
- Why Rubrik Shares Are Trading Higher By Over 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Bit Origin (NASDAQ:BTOG)
- Olema Pharmaceuticals: Interesting But Undifferentiated Data (NASDAQ:OLMA)
Rango diario
7.66 8.02
Rango anual
2.86 13.24
- Cierres anteriores
- 7.89
- Open
- 7.89
- Bid
- 7.75
- Ask
- 8.05
- Low
- 7.66
- High
- 8.02
- Volumen
- 1.917 K
- Cambio diario
- -1.77%
- Cambio mensual
- 41.42%
- Cambio a 6 meses
- 105.57%
- Cambio anual
- -35.74%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B