통화 / OLMA
OLMA: Olema Pharmaceuticals Inc
8.17 USD 0.34 (4.00%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
OLMA 환율이 오늘 -4.00%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 8.01이고 고가는 8.64이었습니다.
Olema Pharmaceuticals Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
8.01 8.64
년간 변동
2.86 13.24
- 이전 종가
- 8.51
- 시가
- 8.51
- Bid
- 8.17
- Ask
- 8.47
- 저가
- 8.01
- 고가
- 8.64
- 볼륨
- 2.410 K
- 일일 변동
- -4.00%
- 월 변동
- 49.09%
- 6개월 변동
- 116.71%
- 년간 변동율
- -32.26%
20 9월, 토요일